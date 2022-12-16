الزراعة: الصادرات تجاوزت 5.7 مليون طن منذ بداية 2022

أعلنت وزارة الوزارة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي تجاوز الصادرات الزراعية 5.7 مليون طن منذ بداية العام حتى الآن ومن المستهدف الوصول بالصادرات الزراعية لـ6 مليون طن بنهاية العام الجاري.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز الـ5 ملايين و700 ألف طن منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن المستهدف هذا العام هو تخطي حاجز الـ 6 ملايين طن، وأن حجم الصادرات الزراعية خلال العام الماضي بلغ 5 ملايين و600 ألف طن، لافتا إلى أن هذا الحجم من الصادرات كان بمثابة أكبر رقم تم الموصول له على مدار تاريخ الصادرات الزراعية.

وأكد التقرير أن الحجر الزراعي يعمل وفقا لخطة منذ 4 سنوات للنهوض بحجم الصادرات الزراعية تقوم على عدة محاور، أحد هذه المحاور هو محور خاص بتطوير المزارعين والممارسات الزراعية الجيدة وهو المحور الذي تقوم به العديد من جهات الوزارة ولجان المبيدات.

وأضاف أن المحور الثاني هو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية وهو الأمر الذي تعمل عليه إدارة الحجر الزراعي منذ يناير 2018 حتى الآن حيث تم فتح ما يزيد عن 70 سوق تصديري جديد، أهمها فتح الأسواق اليابانية أمام صادرات الموالح والصين ونيوزيلندا، والتمور لأستراليا”.

وكشف التقرير أن فتح السوق هو عبارة عن عملية فنية معقدة تتم بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي في الدولة المطلوب تصدير المنتجات الزراعية لها من خلال عمل تحليل مخاطر أساس كاملة للمحصول المطلوب تصديره لافتا إلى أن عملية فتح السوق الوحيد تستغرق ما بين عام لـ 3 أعوام.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن من بين الأسواق المستهدف فتحها خلال الفترة المقبلة أمام الصادرات الزراعية المصرية دول “الفلبين، وفيتنام، وتايلاند وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا في بعض المحاصيل، والصين في بعض المحاصيل والعنب لليابان”، مؤكدا أن الإدارة تعمل على غالبية أسواق شرق آسيا.