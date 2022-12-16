قافلة طبية لإجراء 150 عملية مياه بيضاء بمستشفى الرمد في أسوان

انطلقت فعاليات القافلة الطبية بمستشفى الرمد بمدينة أسوان، والتى يقوم بتنظيمها نادى روتارى التحرير بقيادة المهندسة نيرة عبد الوهاب مدير القافلة الطبية ، وبالتعاون مع معهد أبحاث العيون بالجيزة ومديرية الصحة بأسوان بإشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل الوزارة، وأيضاً الدكتور تامر أحمد على مدير مستشفى الرمد، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتستهدف القافلة إجراء عمليات المياه البيضاء بالمجان لأكثر من 150 مواطنا ومواطنة من أهالي قرى مبادرة "حياة كريمة"، على مدار 3 أيام ليساهم ذلك في القضاء على قوائم الانتظار، حيث نجحت القافلة فى إجراء 52 عملية مياه بيضاء في يومها الأول.

وقدم محافظ أسوان، شكره لنادى روتارى التحرير لدعمه المتواصل لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية، وخاصة من خلال القوافل العلاجية المتعاقبة مما يعكس الدور الإنسانى لعلاج البسطاء مجاناً، وبالتالي مساندة الجهود التنفيذية فى تلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورسم البسمة على وجوههم بهذه الأعمال الخيرية الجليلة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفيات الرمد، والمسلة للحميات، فيما يجري تجهيز مستشفى حورس بإدفو ضمن 11 مستشفى، و 112 مركزا طبيا ووحدة طب الأسرة مدرجة بالمنظومة الجديدة بتكلفة 12.3 مليار جنيه، ليساهم ذلك فى تحويل هذه الصروح الطبية إلى بانوراما جمالية لتقديم خدماتها العلاجية المتنوعة بالجودة العالية.

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