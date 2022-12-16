الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولي يخصص ملياري دولار لدعم القطاع الخاص في أوكرانيا

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهو فرع في البنك الدولي مخصص لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، تقديم حزمة مساعدات للقطاع الخاص الأوكراني بقيمة مليارَي دولار.

وقالت المؤسسة في بيان: إن هذه المساعدات يُفترض "أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمّرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار".

وستموّل المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر، فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي. 

ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع 5 ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

وأضافت المؤسسة أن "شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية لكنّها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها".

وأشارت المؤسسة إلى أنها وقعت مطلع الأسبوع اتفاقًا مع الحكومة الأوكرانية لإعطائها نصائح استراتيجية بهدف إعادة بناء اقتصادها وتنفيذ إصلاحات لقطاعها المصرفي.

ومنذ بدء النزاع، تتلقى البلاد دعمًا ماليًا كبيرًا من المجتمع الدولي في مقدّمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي.

واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي عُقد في باريس الثلاثاء، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا بهدف دعم السكان لتحمل فصل الشتاء، في وقت دمّرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.

ومنذ بدء النزاع، قدّم البنك الدولي حوالى 18 مليار دولار للحكومة الأوكرانية، للسماح لها بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.

هجوم روسي متوقع على كييف

وتأتي حزمة المساعدات في وقت تتوقع كييف أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على العاصمة في الأشهر الأولى من عام 2023، بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الخميس في مقابلة مع صحيفة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية: إن هناك "مهمة إستراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة لنا وهي إنشاء احتياطيات والاستعداد للحرب التي يمكن أن تحدث في فبراير، وفي أقصى الأحوال في مارس، وفي أدنى الآجال في نهاية يناير".

وأضاف: "ليس لدي شكّ في أنهم سيحاولون مرة أخرى السيطرة على كييف".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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