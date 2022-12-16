الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الليلة.. الأنبا يؤانس يترأس صلوات تسبحة كيهك بكنيسة العذراء بنجع حمادي

الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم الجمعة، صلوات التسبحة الكيهكية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي.

ومن المقرر عقب انتهاء صلوات التسبحة الكيهكية، أن يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صلوات القداس الإلهي بمشاركة شعب وكهنة الإيبارشية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة الـ 9 من ديسمبر الجاري، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

- شهر كيهك

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة؛ نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم،والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بالإبصلمودية الكيهكية.

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