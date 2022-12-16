بايدن: تخصيص 2 مليار دولار إضافيين لتقليل نقص الأمن الغذائى فى إفريقيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن120 مليون شخص في إفريقيا واجهوا مشاكل مع الأمن الغذائي العام الماضي، مؤكدًا سيستمر في دعم إفريقيا من خلال منظمات الغذاء العالمية لتقليل النقص في الغذاء.

ارتفاع الأسعار يؤثر على حياة الملايين بإفريقيا

وأضاف في كلمته خلال جلسة "تعزيز الأمن الغذائي والنظم الغذائية" ضمن فعاليات قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا أن هناك خطر المجاعة في القرن الإفريقي وارتفاع أسعار الغذاء تؤثر على حياة الملايين في القارة الإفريقية.

وتابع: "التغيرات المناخية وكورونا والصراعات أدت الى زيادة التأثيرات السلبية للأمن الغذائي"، مؤكدًا أن أمريكا قدمت 11 بليون دولار لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا ، وأعلن عن تخصيص 2 مليار دولار إضافيين لتقليل نقص الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأردف، سوف نستمر في التعاون مع الدول المختلفة في إفريقيا لعلاج مشكلة نقص الغذاء، إفريقيا يمكنها أن تقدم الغذاء لكل سكان العالم وأمريكا تستمر في العمل مع الاتحاد الإفريقي لتوفير الدعم في مجال الغذاء داخل إفريقيا.