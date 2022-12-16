الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة فى الجيزة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم

كانت قد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنها إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة شخصين ونقلا إلى المستشفى.

النيابة انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية اوسيم

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