من الباهما لجزيرة ساموا الأمريكية.. كراسى كبيرة وجزر خاصة لـ«البدناء»

يعاني الكثير من البدناء وأصحاب الأوزان العالية، من الحرج في بعض الأماكن مثل المطاعم بسبب صغر حجم الكراسي، أو الشواطئ بسبب عدم الاستمتاع بالمياة أو ارتداء الملابس.

في قطر والتي تستضيف كأس العالم، خصصت أماكن لأصحاب الأوزان العالية في المدرجات، من خلال تصميم كراسي كبيرة لتناسب البدناء، الأمر الذي أثار إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تكن قطر الأولي في مثل هذه المبادرات، ففي السطور التالية نرصد عدد من الأماكن التي خصصت للبدناء فقط، وإذا كنت من الأشخاص الأقل وزنًا لا يمكنك الدخول.

جزر البهاما في الكاريبي

في 2017 رجل الأعمال الأمريكي جيمس كينج، أنشئ منتجع خاص بالبدناء فقط، الأمر الذي أثار إعجاب الكثيرين، على الرغم من إنها فكرة استثمارية لكن نالت إعجاب البعض من أصحاب الأوزان العالية.

وعن الأسباب التي دفعت رجل الأعمال الأمريكي جيمس كينج، إلى إقامة أول منتجع بالعالم مخصص للبدناء، هو رؤيته لأحد البدناء يقع بسبب الكرسي على أحد الكافيهات، الأمر الذي دفعه لتخصيص منتجع خاص لأصحاب الأوزان المرتفعة.

اشترط جيمس كينج، ألا يدخل المنتجع المقام بجزر البهاما، للاستماع بيه إلا أشخاص تتراوح أوزانهم من 115 إلى 190 كجم، حيث تم تصميم منتجع البدناء بمواصفات خاصة حيث الكراسي أكثر مرونة وقوة وراحة، والمداخل أكثر اتساعًا، والأسرة أكثر راحة.

جزيرة ساموا الأمريكية

جزيرة ساموا عبارة عن جنة استوائية، فهي من أكثر أماكن العالم تحوي أشخاص ذو أوزان عالية، فوفقًا لآخر الإحصائيات 94% من سكانها بدناء، ولكن مع زيادة الوزن بين مواطنيها، تتصدر سوموا الأمريكية قائمة أكثر دول العالم بدانة.

تعتبر جزيرة ساموا، من أكثر الأماكن المخصصة للبدناء، فهي أقصى منطقة جنوبية بين أراضي الولايات المتحدة وإحدى الأراضي الأمريكية الواقعة جنوب خط الاستواء، إلى جانب جزيرة جارفيس، حيث المطاعم والأماكن المخصصة للبدناء، بالإضافة إلى الكراسي ذو المقاسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشواطئ المكتظة بالأطعمة والمشروبات.

مطعم جوش أوزيرسكي:

استطاع مطعم أمريكي أن يستغل السمنة في الكثير من الشعب الأمريكي، من خلال العروض للأشخاص البدناء، والمسابقات بين الأشخاص بعضها البعض والتي تشمل تناول عدد أكبر من السندوتشات في وقت أقل.