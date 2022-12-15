العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية بأحد أحياء الفيوم

تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف لغز العثور على جثتين، في حالة وفاة شبه جنائية، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بحي باغوص، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثتين الي، مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً بالعثور على جثتين، في حالة وفاة شبه جنائية، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بتقسيم سليم، بمنطقة باغوص، وعل يالفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل الجثتين الي مشرحة، مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الفيوم من كمين كوم أوشيم وصولاً إلى طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بطول 7 كيلو متر، والتي بدأت بتطوير ورفع كفاءة منطقة كمين كوم أوشيم.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمهندس محمد حبيب بالهيئة العامة للطرق والكباري.

استمع المحافظ، لشرح موجز حول أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الفيوم بداية من كمين كوم أوشيم وصولاً إلى طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بطول 7 كيلو مترات، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للطريق، وجار إعداد التصميمات، تمهيداً للشروع في أعمال التوسعة والرصف ضمن الاعتمادات العاجلة من مجلس الوزراء، كما بدأت الأعمال بتطوير منطقة كمين كوم أوشيم، بطول 300 متر، وعرض 30 مترا، والتي تشمل عمل بلاطات خرسانية بطول الحارات المرورية، وكذلك عمل حواجز خرسانية جانبية، ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

وأكد المحافظ سرعة الانتهاء من إعداد تصميم كامل للحارات المرورية والجزيرة الوسطى بمنطقة الكمين الأمني، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على الاشتراطات الأمنية ويحقق الشكل الجمالي للمنطقة.