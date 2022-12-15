الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب داخل وحدة تكييف بعقار فى الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب بوحدة تكييف عقار بشارع صلاح سالم بمنطقة الجيزة دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بوحدة تكييف عقار بشارع صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

على الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من  سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد حريق عقار بالجيزة دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رجال الحماية المدنية الجيزة حريق تكييف منطقة الجيزة

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