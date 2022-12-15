السفير المصرى يبحث مع محافظ رام الله آخر تطورات القضية الفلسطينية

التقى السفير المصرى لدى فلسطين إيهاب سليمان، اليوم الخميس، بمحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وناقش الطرفان الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتلال وإعداماته الميدانية للشباب والأطفال وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة للمدن والقرى والخيمات الفلسطينية، إضافة إلى ما تمثله رام الله والبيرة من مركز جذب تجاري وحراك سياسي، ومن تطور ملحوظ في جميع المجالات رغم عوائق الاحتلال، وفقا لوكالة “وفا” الفلسطينية.

وهنأت غنام السفير سليمان تسلمه مهامه الجديدة، معبرة عن اعتزاز الشعب الفلسطينى بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تميز القيادتين والشعبين الفلسطيني والمصري.

غنام تشيد بدور القاهرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة

وأشادت “غنام” بالجهود التي تبذلها القاهرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أن مواقف مصر المساندة للشعب والقضية وجهودها هي محل تقدير دائم.

ولفتت إلى المخاطر الحقيقية المحدقة بالقضية الفلسطينية جراء ما هو معلن من مواقف وسياسات لحكومة الاحتلال المقبلة التي يتفاخر بها اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب سفير مصر لدى فلسطين، عن سعادته لوجوده في فلسطين التي تحتل مكانة كبرى لدى شعب وقيادة مصر، مؤكدًا ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، واستمرار تعزيز التعاون الثنائي في القضايا المشتركة كافة.