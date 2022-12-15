الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: العقوبات لن تنال من القطاع المالى الروسى بأكمله

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلن منسق الخارجية الأمريكية لسياسة العقوبات، جيمس أوبراين، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى لفرض العقوبات على القطاع المالي الروسي بأسره، لافتا إلى أهمية مواصلة عمل السوق العالمية.

وقال "أوبراين" خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نحن ندرس باهتمام قائمة البنوك في سعي لتجنب أو تخفيف الخسائر التي قد تحدث إن لم يكن البنك قادرًا على تنفيذ عملياته".

وتابع المسئول الأمريكى: "بالتالي ننظر إلى ذلك بمثابة عملية تدريجية، وليس كمحاولة قاسية واحدة لتجميد القطاع المالي الروسي بأسره دفعة واحدة"، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستى" الروسية.

وأكد "أوبراين" أنه من المهم أن تستمر السوق العالمية بالعمل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إضافة مصرف روسبنك الروسي وشركات تابعة لمصرف "في تي بي" إلى قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

إضافة حزمة عقوبات جديدة على روسيا إلى جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي

كما أضيفت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، إلى جدول الأعمال المزدحم بالفعل لقادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين حاليا في بروكسل، بعد أن فشلت جهود وزرائهم من أجل تجاوز الخلافات في اللحظة الأخيرة.

وفشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا، كما هو مخطط له اليوم الخميس، مما فرض القضية على القادة الذين من المقرر أن تبدأ قمتهم في وقت لاحق اليوم.

الخارجية الامريكية سياسة العقوبات القطاع المالي الروسي السوق العالمية أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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