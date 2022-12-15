الجامع الأزهر يتابع اختبارات نهاية المستوى لدارسى أروقة القرآن

واصل الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، متابعة اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات، بمحافظة بني سويف، في إطار جولة تفقدية للأروقة الأزهرية بالمحافظات.

وأوضح مدير عام الجامع الأزهر، خلال تفقده للرواق الأزهري بالمحافظات، أن الأروقة الأزهرية الخارجية تقوم بدور هام في نشر منهج الأزهر الوسطي، باعتبارها أحد المنصات الهامة التي يعتمد عليها الأزهر الشريف في التواصل مع الجمهور بشكل مباشر، وتُعد توسعاً في الدور الذي تقوم به أروقة الجامع الأزهر، مراعاة لانتشار الجماهير وحاجتهم إلى من يثقون فيه لتلقي العلوم الشرعية، وقد بلغ عدد الأرقة ١٠٤٥ رواقا، منتشرة في ثمانِ عشرة محافظة.

أضاف عودة، خلال تفقده لرواق الأزهر الشريف ببني سويف، أن عدد الدارسين الذين أتموا حفظ القرآن برواق القرآن الكريم والقراءات والتجويد بمحافظة بني سويف قد بلغ ١١٣ دارسا، قد اتموا حفظ كتاب الله حفظا محكما مع قدرتهم التامة على ضبط القراءة بأحكام التلاوة، كما فام فضيلته بالاطمئنان على سير الاختبارات والالتزام بالضوابط المقررة، فضلا عن دراسة وتذليل أي جوانب سلبية قد تعيق العملية التعليمية في أروقة القرآن الكريم.

من جانبه، أضاف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن هذه المتابعات تهدف إلى الوقوف على المعوقات التي تواجه الدارسة والأنشطة بالأروقة، لتذليلها وتحسين أدائها، ومعرفة المتطلبات التي تحتاج إليها المحافظة والدارسين، بما يسهل على فروع الرواق القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد المشرف العام على الرواق الأزهري، أن الاختبارات بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري بمحافظات الوجه القبلي، على أن يتم استكمالها خلال الأسبوعين المقبلين بالجامع الأزهر، وباقي المحافظات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجامع الأزهر قد كلفت عددا من باحثيها لمتابعة سير الاختبارات بجميع محافظات الجمهورية.

وتُعقد لجان الاختبار برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة ثمانية عشر يومًا تم تخصيص يوم لدارسي كل محافظة وفق ما هو موضح في الجدول المرفق، على أن يكون تواجد الدارسين بمقر اللجنة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا.