تغيير ميزان القوى..آسيا تايمز: الصين حلت بديلًا لروسيا فى آسيا الوسطى

سلط تقرير لصحيفة “آسيا تايمز”، اليوم الخميس، الضوء على الدور الصيني في آسيا الوسطى، مشيرة إلى أن الصين تقدمت على روسيا في علاقاتها وتأثيرها بالمنطقة.

وأفاد التقرير أن تغييرًا يحدث في موازين القوى بالمنطقة، حيث تلعب الصين دورا رائدا وتتلاشى روسيا المتضائلة كثيرا.

وتابع أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ونفوذ بكين في أوراسيا آخذ في التوسع، في حين أن الدور المحدود لموسكو على المسرح العالمي يوفر فرصة غير مسبوقة للتقدم الصيني، ولم يتضح بعد ما إذا كانت بكين مستعدة لإدارة المستوى المتزايد من عدم اليقين في آسيا الوسطى.

ووفقًا لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لعام 2022 ، فقد تم احتواء الآثار السلبية لـ"كوفيد 19" على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدول آسيا الوسطى الخمس - كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وحسب التقرير فقد تظهر هذه الاقتصادات مرونة قوية، حيث يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.3٪ في عام 2022 و 4.8٪ في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، تؤثر حالة عدم اليقين الأمنية على توسيع بكين لمشاركتها الاقتصادية في المنطقة. في كانون الثاني (يناير) 2022 ، اجتاحت الاحتجاجات كازاخستان وتفاقم الوضع الأمني ​​العام في جنوب ووسط آسيا، والتي تعتبرها بكين في الخارج القريب.