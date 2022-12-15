الداخلية: ضبط نصف طن حشيش خلال حملات أمنية مكبرة بالمحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من مخدر الحشيش، وزنت 407,392 كيلو جرام، خلال حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي سياق متصل، نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.