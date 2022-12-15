الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط نصف طن حشيش خلال حملات أمنية مكبرة بالمحافظات

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من مخدر الحشيش، وزنت 407,392 كيلو جرام، خلال حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي سياق متصل، نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الداخلية حملات جرائم الاتجار بالمخدرات 407,392 كيلو جراما الإتجار بالمخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى

الداخلية: ضبط نصف طن حشيش خلال حملات أمنية مكبرة بالمحافظات

مع التزام بالتوظيف.. جامعة روسية تُعلن عن منحة مجانية للدراسة في 2023

فى قلب الحدث.. «القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية مميزة للقمة الأمريكية الإفريقية

مسلسلات رمضان 2023.. حكاية الصقر «شمس» رفيق أحمد العوضى فى «ضرب نار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟