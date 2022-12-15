قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش كتاب ياقوت لدعم مرضى السرطان

يعقد قصر ثقافة الإسماعيلية ندوة تثقيفية، الاسبوع المقبل، لمناقشة كتاب" ياقوت" للكاتب علاء سرحان لدعم مرضي السرطان.

من جانبه، أوضح الكاتب علاء سرحان أن كتاب ياقوت مستوحاة من قصة واقعية تتحدث عن فتاة اسمها ياقوت وشاب اسمه ورد يتعرفان على بعضهما البعض في ظروف مميزة رغم صعوبتها وغرابتها، لكن في نهاية القسم الأول من الكتاب نلاحظ اختفاء ياقوت.

يقوم الكاتب علاء سرحانذش بتقديم فكرة أساسية عن موقفنا إتجاه مرض أصاب ياقوت وكيف نتعامل مع الأشخاص المصابين به لنتفادى الذي وقعت فيه ياقوت قبل معرفتها ورد.

كما تحدث فيه عن أن جميع ما يكتبه ويؤلفه هو من الحياة الواقعية و يستمد الكتابة من مواقف في الحياة ومواقف العديد من الأشخاص الذين يعرفونه ليقوم في تحويل أوجاع الأشخاص على شكل روايات واقعية تلمس المجتمع وهذا هو سبب تميزه ولقد رأينا ذلك كتابه ياقوت التي تتحدث عن مرضى السرطان التي كانت تدعم المرضى ونشر معاناتهم من خلال قصة حب تشكلت في أحرف روايته وبعد نشرها تصدرت محرك البحث Google.