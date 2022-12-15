الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علاج 1300 مواطن «مجانًا» فى قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة أبو عدوى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كل التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر د. السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٠٨مواطنين، حيث تم تحويل ١٥حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٣٩٠ تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد ٢٢حالة والسونار لـ ١٨حالة.

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