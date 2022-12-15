الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تفرض عقوبات جديدة على القطاع المالى الروسى

بايدن
بايدن

قررت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الإدارة الأمريكية أن العقوبات الأمريكية تشمل أكثر من 40 شخصًا روسيًا و18 كيانًا روسيا. 

العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت قبل شهر عن فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 14 شخصاً و28 كياناً.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: العقوبات الجديدة على روسيا شملت شبكة تعمل على نقل التكنولوجيا إلى روسيا لدعم القوات المسلحة الروسية، واستهدفت 14 فردًا و28 كيانًا و8 طائرات.

الادارة الامريكية عقوبات جديدة القطاع المالي الروسي كيان ا العقوبات روسيا التكنولوجيا

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