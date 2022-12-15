البابا تواضروس يستقبل سفير بيرو بالكاتدرائية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم سفير جمهورية بيرو Jose Jesus Guillermo.

وأعطى السفير البيروفي شرحًا عن دولة بيرو، مؤكدًا محبة شعب بيرو للقديس مارمرقس الرسول، والتي يجسدها وجود كنيسة وجامعة على اسم القديس مارمرقس، إلى جانب إطلاق اسم مرقس على العديد من البيروفيين.

‏من جهته، قدم البابا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن تواجدها في بيرو.

كما استقبل البابا في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم سفيرة جمهورية قبرص بولي إيوانو التي أكدت خلال اللقاء على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وقبرص.

وقدم البابا شرحًا مختصرًا عن تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة القبطية وعن عائلة الكنائس الأرثوذكسية القديمة، مشيرًا إلى تواجد الكنيسة القبطية في قبرص و والعلاقة الطيبة مع رئيس الأساقفة.

واستفسرت السفيرة عن رؤية البابا لاحتياجات مصر المستقبلية وأجاب قداسته بأن هناك أولوية كبرى لبناء المزيد من المدارس، حيث أن التعليم يمثل الأساس، يليه دعم الاقتصاد ودعم الفئات الأكثر فقرًا ثم دور الإعلام الذي يقع على عاتقه بناء وعي الأجيال الصاعدة.

وفي ختام الزيارة قدمت السفيرة دعوة لقداسة البابا لزيارة قبرص عند تنصيب رئيس الأساقفة الجديد.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم سفير باكستان ساجد بلال، للتعرف على قداسة البابا، وقدم خلال اللقاء نبذة عن دولة باكستان، وقدم كذلك دعوة لزيارة البلاد.

من جهته حدث البابا سعادة السفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخ مصر، مشيرًا إلى العلاقة الطيبة للكنيسة مع الجهات الحكومية ومؤسسة الأزهر.