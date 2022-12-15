الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

بدء المقابلات الشخصية لتأهيل المعلمين للمناصب القيادية بـ«تعليم الإسماعيلية»

أرشيفية
أرشيفية

ترأس الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين من المعلمين للتأهيل والتدريب لتولى المناصب القيادية. 

 جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية جامعة قناة السويس، والدكتور سامي فضل، وكيل المديرية، والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس الأمناء، ومحمد حسين القائم بأعمال نقيب المعلمين، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وولاء جمعة، مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندسة إحسان العيادي، مدير عام التعليم الفنى، وذلك بقاعة الاجتماعات  في ديوان عام المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن إجراءات مقابلات شباب المعلمين من كل الإدارات التعليمية، تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وفي ظل السعى المتواصل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطوير منظومة التعليم المصرى بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المعلمين لتولى المناصب القيادية.

وأشار "بحيري"، إلى أنه تم ترشيح 7 معلمين من كل الإدارات التعليمية الثمانية، وذلك عقب الإعلان عن ذلك منتصف الشهر الماضي وفقًا للشروط الواردة في الإعلان الوزاري.

وأوضح وكيل الوزارة أن اختيار شباب المعلمين المرشحين للتدريب والتأهيل في المرحلة الثانية بالوزارة، يتم وفق معايير تربوية وأسس علمية للحصول على أفضل كادر تعليمي ممكن من المتقدمين طبقا للقدرات اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية.

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