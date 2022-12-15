تحقيقات موسعة مع تشكيل نسائي بتهمة استغلال الأطفال في التسول بمصر القديمة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لخطف واستغلال الأطفال في أعمال التسول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية قيام (شخص وسيدة) بإستغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة فى أعمال التسول مما يعد جريمة اتجار بالبشر، عقب تقنين الإجراءات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبطهما، وتبين أنهما (ربة منزل، عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما مبلغ مالى وبصحبتهما طفل يبلغ من العمر عام.

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا باستغلال الطفل المضبوط بصحبتهما فى أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع، كما أمكن ضبط (ثلاثة سيدات حال تواجدهم بذات المنطقة) وبحوزتهم مبالغ مالية حصيلة التسول، وبصحبتهم أطفالهم لاستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.