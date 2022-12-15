الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الرياضة» تتابع التحقيق فى ملابسات واقعة وفاة لاعب نادى مطروح

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تتابع وزارة الشباب والرياضة نتائج أعمال اللجنة التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمعنية بالتحقيق في واقعة وفاة اللاعب "سامي سعيد" لاعب نادي مطروح الرياضي، والذي وافته المنية في مباراة ناديه أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

ووجه الوزير بقيام الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة الخاصة بأسرة اللاعب دعمًا لهم.

وتتابع اليوم اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث الملابسات وكشف الحقائق نتيجة التقرير الخاص بمديرية الصحة بمحافظة مطروح.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيًا مع أسرة اللاعب الفقيد لتقديم واجب العزاء، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يغفر له ويرحمه، ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعادة تعميم إجراءات وضوابط ممارسة نشاط كرة القدم، ومنها حتمية توافر سيارات الإسعاف والطبيب المختص وكل عناصر التأمين الواجبة في جميع المباريات حفاظًا على سلامة اللاعبين.

أشرف صبحي وزير الشباب اعم اتحاد المصري لكرة القدم الإجراءات الخاصة الدرجة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

جامعة أسيوط تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية

«تحدث معه».. مبادرة لتفعيل مشاركة الرجال في القضية السكانية بالمنيا

أمانة المهنيين بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات مع قيادات النقابات المهنية

فى حملة مكبرة.. تحرير 14 محضر تموين بسفاجا

حبس المتهم بقتل نجله فى البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟