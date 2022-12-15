«الرياضة» تتابع التحقيق فى ملابسات واقعة وفاة لاعب نادى مطروح

تتابع وزارة الشباب والرياضة نتائج أعمال اللجنة التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمعنية بالتحقيق في واقعة وفاة اللاعب "سامي سعيد" لاعب نادي مطروح الرياضي، والذي وافته المنية في مباراة ناديه أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

ووجه الوزير بقيام الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة الخاصة بأسرة اللاعب دعمًا لهم.

وتتابع اليوم اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث الملابسات وكشف الحقائق نتيجة التقرير الخاص بمديرية الصحة بمحافظة مطروح.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيًا مع أسرة اللاعب الفقيد لتقديم واجب العزاء، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يغفر له ويرحمه، ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعادة تعميم إجراءات وضوابط ممارسة نشاط كرة القدم، ومنها حتمية توافر سيارات الإسعاف والطبيب المختص وكل عناصر التأمين الواجبة في جميع المباريات حفاظًا على سلامة اللاعبين.