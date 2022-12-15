«السرد خارج الوطن» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، في السادسة مساءً، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بعنوان "السرد خارج الوطن.. شهادات إبداعية".

يشارك في الندوة الدكتور أدهم مسعود القاق (سوريا-مصر)، الدكتور أسامة علام(مصر-كندا)، الدكتورة عبير يحيي (سوريا-مصر)، الدكتورة كوثر محمد مروان(سوريا-مصر)، هناء عبيد (فلسطين-الولايات المتحدة الأمريكية)، هوشنك أوسي(سوريا-بلجيكا)، وليد علاء الدين (مصر-الإمارات) ويديرها الأديب منير عتيبة مدير المختبر.

بورتريه للكاتب أدهم مسعود القاق.

أما عن المشاركين، فقد حصل أدهم مسعود القاق على الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها، وهو كاتب سوري، مدير مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، ومن كتبه: نكوص الحداثة العربية، لا يزال الحاكم بأمر الله حيًّا، رواية مدفن الدّار، ثلاثية: كتاب مرقوم (موت فوق المقبرة، أحمد وماري، ولادة تحت الغمام)، شفيف العمر، العيوب النسقية فيالخطاب السلفي، المسرح السوري المعاصر، تحقيق: معجم اللغة العرباء، شرح ميثاق وليّ الزمان... من الجوائز: 2 في كتابة المقال 2014 و2015 م من مكتبة الإسكندرية، ودرع جامعة حلوان في 2020م.

بورتريه للكاتب وليد علاء الدين.

أسامة علام: طبيب مصرى مقيم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، عمل كباحث ومحاضر فى أمراض المناعة بجامعة مونتريال بكندا، يعمل حاليا طبيب بيطرى بنيويورك ونيوجيرسى، صدرت له عدة أعمال روائية وقصصية منها: واحة الزهور السوداء - رواية 2008 - دار مدبولى. الاختفاء العجيب لرجل مدهش – رواية 2013 دار دون، تولوز...أغنية أخيرة لأكورديون وحيد – رواية 2014 دار دون. وصدر له عن دار الشروق: الوشم الأبيض رواية 2017، الحى العربى رواية 2019، أربع محاولات للحياة مقالات 2021، وطريق متسع لشخص وحيد - قصص 2022.

بورتريه للدكتورة الكاتبة السورية عبير خالد يحيي.

عبير خالد يحيي: طبيبة أسنان سورية، خريجة جامعة دمشق – كلية طب الأسنان 1990 من مدينة طرطوس, مقيمة حاليًا بالإسكندرية، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر لها، مجموعات قصصية: لملمات / رسائل من ماض مهجور / ليلة نام فيها الأرق / سأشتري حلمًا بلا ثقوب. مجموعات شعرية: عطايا / قصيدة لم تكتمل / قصائد طارئة. ورواية بين حياتين. شاركت في الموسوعة الذرائعية النقدية بمجلداتها الخمسة بالاشتراك مع المنظر الذرائعي ومؤسس النظرية الذرائعية الأستاذ عبد الرزاق عودة الغالبي. كتبت عن: السياب يموت غدًا/ أدب الرحلات المعاصر بمنظور ذرائعي/ قصيدة النثر العربية المعاصرة بمنظور ذرائعي/ تحليل نقدي في أدب الفانتازيا والخيال العلمي/ الأدب النسوي العربي المعاصر بمنظور ذرائعي.

الكاتب دكتور أسامة علام.

كوثر محمد مروان دكتوراه الفلسفة في الآداب قسم اللغة العربية وآدابها– جامعة الإسكندرية 2017. صدر لها :مجموعتي القصصية الأولى بعنوان سبديلا. ديوان شعري بعنوان في قلبك سيدي. كتاب نقدي بعنوان: الصحافة النسائية في مصر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وتحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان خروف العيد ورواية بعنوان لقاء بلاموعد. ومن التكريمات التي حصلت عليها:عدة شهادات تقديرية من المركز الثقافي الروسي للمشاركة في صالون عظماءالأدب الروسي. شهادة تقدير تقديرا للمشاركة في فعاليات معرض الاسكندرية الدولي للكتاب في عام 2019. عدة شهادات تقديرية من مبادرة اكو للكتابة الإبداعية للتحكيم في المسابقة الدورية للقصة القصيرة في عدة دورات.

هناء عبيد كاتبة فلسطينية تعيش في شيكاغو، حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية، صدر لها رواية "هناك في شيكاغو" ورواية "منارة الموت"، كما لها أعمال قيد النشر منها رواية ومجموعة قصصية ويوميات في شيكاغو ومقالات نقدية، لها قناتان تطوعيتان، الأولى تعنى بالأدب والثقافة والثانية تعنى بالرحلات.

بورتريه للكاتبة الفلسطينية هناء عبيد

هوشنك أوسي، روائي وشاعر كردي سوري، يحمل الجنسيّة البلجيكيّة، يكتب باللغتين العربيّة والكرديّة، نشرت له صحف ومجلات عربيّة مثل الحياة، الشرق الأوسط، القدس العربي، المستقبل، الخليج"، ومجلاّت؛ "نزوى، قلمون، الشروق وعالم الكتاب المصريّة، صدر له حتى الآن: أربع روايات: "وطأة اليقين: محنة السؤال وشهوة الخيال" 2016. فازت بجائزة كتارا للرواية العربية سنة 2017. و"حفلة أوهام مفتوحة" 2018. و"الأفغاني: سماوات قلقة" 2021.و"كأنني لم أكن" 2022ترجمت نماذج من قصائده إلى الهولنديّة، الانكليزيّة، الفرنسيّة، والتركيّة.صدر له ٩ دواوين شعرية. صدر له عن مركز الشعر في بلجيكا، ديوان "لست بحراً" باللغتين الهولنديّة والعربيّة، بدعم نادي القلم البلجيكي.عضو نادي القلم البلجيكي، ونادي القلم الدولي. يعيش في بلجيكا منذ نهاية 2010. تمّ تكريمه في ملتقى الرواية العربيّة في فلسطين، وفي معرض الكتاب الدولي في تونس (2021)، وفي مهرجان كلاويج في السليمانيّة بكردستان العراق سنة 2014. حصل على جائزة شعرية في الجزائر سنة ٢٠١٠.

وليد علاء الدين، شاعروكاتب مصري،وُلد عام 1973، حاصل على ماجستير الصحافة من إعلام القاهرة، يعمل بالصحافة الثقافية منذ عام 1996، حاليًا مستشارا بمركز أبوظبي للغة العربية، دائرة الثقافة والسياحة، عمل مديرًا لتحرير مجلة "تراث" الصادرة من أبوظبي في الفترة من 2011 إلى 2022 .

نال عدة جوائز،منها: جائزة ساويرس لأفضل نص مسرحي عن مسرحية "72 ساعة عفو" 2015، جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مسرحية "العصفور" 2007، وفي القصة القصيرة حصل على جائزتي أدب الحرب المصرية/ أخبار الأدب 1996، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 1997.

بورتريه للكاتب هوشك أوسي.

صدر له في الشعر "تردني لغتي إليّ" 2004، نشر خاص و"تفسّر أعضاءها للوقت" 2010 دار صفصافة بالقاهرة، وفي المسرح "العصفور" 2006، دائرة الثقافة بالشارقة، "72 ساعة عفو" 2015، "مولانا المقدم" 2016 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي أدب الرحلة "خطوة باتساع الأزرق" 2006 عن المكتبة الوطنية بالجزائر ودارة السويدي بأبوظبي، وفي النقد الأدبي"حبيب الصايغ، ريادة الشعر والحياة" 2012 مع آخرين عن دائرة الثقافة بالشارقة. و"الكتابة كمعادل للحياة" 2015 عن وزارة الثقافة بدولة الإمارت، وفي النقد الثقافي "واحد مصري- خطاب مفتوح لرئيس مصر" 2015، دار صفصافة بالقاهرة، و"شجرة، وطن، دين رسائل واحد مصري"2017. عن دار بتّانة بالقاهرة، وفي الرواية "ابن القبطية" 2016عن دار الكتب خان بالقاهرة. و"كيميا" 2019 و"الغميضة" 2020 عن دار الشروق بالقاهرة.