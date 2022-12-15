الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نادر عباسى يجري بروفات حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا (صور)

صورة من البروفات
صورة من البروفات

بدأ المايسترو العالمي نادر عباسي، فى التحضيرات والتجهيزات الخاصة بحفله المقرر إقامته بعد غد السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ يجرى بروفات خاصة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، ومشاركة عازفة الفيولينة رنا عبد الوهاب.

ووضع «عباسي» برنامج موسيقى مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، حيث يقدم الأوركسترا مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الرومانسية العالمية، منها افتتاحية لاجازا لادرا لـ روسيني، الكونشيرتو الثالث للڤيولينة والأوركسترا لـ سان صانس، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا لـ ديڤورچاك.

ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد» خاصة وان نفدت تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط على الجمهور للالتزام بها لحضور الحفل وهي: 

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- دار الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير

ومن جهة اخرى، يستعد المايسترو نادر عباسي، للاحتفال مع جمهوره بالكريسماس من خلال احياء  5 حفلات لرائعة المؤلف الروسى العالمى تشايكوفسكى باليه "كسارة البندق"، والتى تقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك فى الثامنة مساء أيام الثلاثاء 27 ديسمبر وحتى السبت على المسرح الكبير.

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