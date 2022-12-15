توعوية مزارعي البحيرة بأهمية تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بدلاً من الري التقليدي بالغمر، وذلك لرفع إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير الطاقة والعمالة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في أعمال ري المحاصيل الزراعية.

كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري، توعية المزارعين في مختلف محافظات مصر، بأهمية مشروع تحديث نظم الري ودوره في ترشيد استهلاك المياه، وذلك عبر عقد ندوات ومؤتمرات للتوعية.

وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، ندوة توعوية حول أهمية مشروعات تحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، وذلك لمزارعى جمعية الحرية بهندسة رى شمال التحرير بمحافظة البحيرة، ضمن خطة التوعية والإرشاد المائي.



مميزات أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري

واستعرضت ندوة التوعية أهمية ومميزات أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، ودوره في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وأيضًا أهمية المشروع في زيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه المستخدمة.

حسم كافة النزاعات و إستعراض أمثلة للتطبيق بالاراضي الطينية



كذلك، استعرضت الندوة التوعوية، أبرز العقبات و المشكلات التي تواجه روابط المزارعين خلال تنفيذ أعمال المشروع، وأيضًا حسم كافة النزاعات والمشكلات، بالإضافة إلى إستعراض أمثلة للتطبيق بالاراضي الطينية القديمة، مع بيان أهمية ومميزات نظم الري الحديث بالرش والتنقيط في توفير كميات المياه في ظل تنامى الاحتياجات الخاصة بمساحات الأراضى الزراعية.

يأتى ذلك فى إطار خطة التوعية والإرشاد المائي، بأهمية التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وتوفير الطاقة والعمالة المستخدمة أثناء الزراعة.