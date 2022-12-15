برلمانية تثمن تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، حيث أكد الرئيس لقيادات الحزب الجمهوري الأمريكي على موقف مصر الثابت من سد النهضة، وتأكيده على موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائي من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن الرئيس السيسي تعامل مع ملف سد النهضة بهدوء وحكمة، ويؤكد دائما فى كل المحافل الدولية على أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.







وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية، وواثق من قدرة الرئيس والحكومة على الحفاظ على حقوق مصر المائية، حيث أكد الرئيس مرارا وتكرارا، وفي أكثر من لقاء على أن حقوق مصر المائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التساهل معه، وأن الدولة سوف تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها المائي.



هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي أكدوا أن مصر تمثل حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية ورددت الهتافات وتفاعلت مع الأغاني الوطنية.



ورفع المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.



وشهدت الوقفة التى امتدت لأكثر من خمس ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وأغانى وطنية، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.