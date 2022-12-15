الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تثمن تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، حيث أكد الرئيس لقيادات الحزب الجمهوري الأمريكي على موقف مصر الثابت من سد النهضة، وتأكيده على موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائي من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن الرئيس السيسي تعامل مع ملف سد النهضة بهدوء وحكمة، ويؤكد دائما فى كل المحافل الدولية على أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
 

txt

مقترح برلماني بإطلاق مشروع لإحياء سياحة السفاري وتحسين البنية التحتية الخاصة به


 

txt

برلمانى: تصريحات الرئيس خلال لقاء أعضاء الكونجرس بشأن القضية الفلسطينية معبرة عن موقف مصر

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية، وواثق من قدرة الرئيس والحكومة على الحفاظ على حقوق مصر المائية، حيث أكد الرئيس مرارا وتكرارا، وفي أكثر من لقاء على أن حقوق مصر المائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التساهل معه، وأن الدولة سوف تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها المائي.

هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي أكدوا أن مصر تمثل حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية ورددت الهتافات وتفاعلت مع الأغاني الوطنية.

ورفع المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.

وشهدت الوقفة التى امتدت لأكثر من خمس ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وأغانى وطنية، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير بسام راضي الكونجرس القضية الفلسطينية النائبة رحاب موسى تصريحات الرئيس حقوق مصر المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

«إعلام الداخلة» يطلق مبادرة تحت شعار «مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك»

تقرير فرنسى: مصر تسعى لخفض تكلفة استثمارات التنمية بإصدار سندات خضراء

بدء أعمال مبادرة القضاء على سوء التغذية لأطفال المدارس الابتدائية بالمنوفية.. السبت

بعد قرار عودة السيدات.. «أنابيب البترول» تطالب العاملات بتحديث البيانات

محافظ أسيوط يلتقى أهالى مركز الغنايم لمناقشة سبل الاستفادة من محور كوبرى طما العلوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟