بي بي سي: بايدن يحاول استعادة النفوذ في أفريقيا من خلال الدبلوماسية والاستثمار

قالت شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها إن القمة الأمريكية الأفريقية، يُنظر إليها على أنها محاولة أمريكية لإعادة تأكيد نفوذها في إفريقيا لمواجهة التدخل الصيني كما أنه يحاول استعادة النفوذ في أفريقيا من خلال الدبلوماسية والاستثمار.

ويأتي ذلك أيضًا بعد فترة ولاية دونالد ترامب التي استمرت أربع سنوات، والتي عزل خلالها العديد من القادة الأفارقة بقرارات سياسية وتعليقات مهينة.

القمة الأمريكية الإفريقية

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مليارات الدولارات كتمويل جديد لأفريقيا في قمة تضم العشرات من رؤساء دول القارة، وقال الرئيس بايدن للزعماء الأفارقة البالغ عددهم 49 الذين حضروا قمة واشنطن دي سي إن "الولايات المتحدة معنية بمستقبل إفريقيا".

وقالت بي بي سي انه أول تجمع من هذا القبيل تستضيفه واشنطن منذ ثماني سنوات، واستخدم السيد بايدن نبرة مختلفة تمامًا عن سلفه دونالد ترامب ، حيث تحدث بتفاؤل عن تحسن الروابط مع إفريقيا و وقال: "عندما تنجح إفريقيا ، تنجح الولايات المتحدة. وبصراحة تامة ، ينجح العالم بأسره أيضًا".

وقال إن الأزمات التي يواجهها العالم اليوم تحتاج إلى قيادة وأفكار وابتكارات أفريقية ، ووعد بالبناء على الاستثمارات "الحيوية" في إفريقيا التي قامت بها الإدارات الأمريكية السابقة.

ولهذه الغاية ، أعلن بايدن عن 55 مليار دولار (44 مليار جنيه استرليني) من التمويل الأمريكي المخطط لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يشمل المبلغ 100 مليون دولار لمشاريع الطاقة النظيفة و 350 مليون دولار للوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية.

ومن المقرر أيضًا أن توقع الولايات المتحدة مذكرة مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم - والتي قال بايدن إنها ستفتح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

وقبل انتهاء القمة اليوم الخميس ، من المتوقع أن يدعم الرئيس الأمريكي أيضًا قبول الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. ومن المحتمل أيضًا أن يعلن عن رحلة إلى القارة في العام الجديد.

وقالت بي بي سي: يُنظر إلى القمة على نطاق واسع على أنها محاولة من بايدن لاستعادة النفوذ في إفريقيا من خلال الدبلوماسية الشخصية ، وكذلك من خلال التمويل والاستثمار.

كما أشار الكثيرون إلى أن أمريكا تحاول اللحاق بالدول الأخرى ، بما في ذلك روسيا وخاصة الصين ، التي طورت علاقات أقوى في السنوات الأخيرة مع إفريقيا.