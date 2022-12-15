الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسباب هزيمة المغرب أمام فرنسا.. ناقد رياضي: أسود الأطلس حُرموا من ركلة جزاء

المغرب أمام فرنسا
المغرب أمام فرنسا

علق أسامة البراوي، الناقد الرياضي، على هزيمة منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء بالمونديال.

وقال البراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» الخميس، إن منتخب المغرب شرف العرب والأفارقة ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم، متابعًا: «مدرب المغرب فاجأنا بتغيير الخطة إلى 5-4-1» لمنع لاعبي فرنسا من الحصول على مساحات.

ناقد رياضي: إصابة وغياب بعض اللاعبين أثرت على أداء المغرب أمام فرنسا

وأشار إلى أن الهدف المبكر لمنتخب فرنسا أثر على سير المباراة، حيث اضطر مدرب المغرب إلى تغيير خطته إلى 4-1-4-1 واستطاع السيطرة على وسط الملعب، لكن إصابة وغياب بعض اللاعبين أثر على أداء أسود الأطلس.

وتابع: «كانت هناك ركلة جزاء للمنتخب المغربي لكن للأسف لم يحتسبها الحكم وحصل مهاجم المغرب على إنذار»، مشيرًا إلى أنه عندما تُحرم من ركلة جزاء في نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا أمر صعب.

واستكمل: «هذه المباراة أثبتت أن المنتخب الذي يستحوذ على الكرة هو الذي يخسر، ليس بالضرورة أن يفوز المنتخب المستحوذ».

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