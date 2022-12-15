الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة نجليه إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج - البحر الأحمر

جريدة الدستور

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق مما نتج عنه وفاة قائد السيارة، تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد شريف طنطاوي، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ومصرع قائدها وإصابة طالب وطفل 3 سنوات تم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير أمن سوهاج، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، انقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، حيث تبيّن أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة المدعو صفوت (ع م ع) - 41 سنة عامل بفندق ويقيم دائرة البحر الأحمر اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة نجليه كل من (محمد ص. ع. م.)- سن 16، طالب، (يزيد ص ع م) 3 سنوات، ويقيمان بذات الناحية، "كدمات وجروح متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي قنا العام.

الطريق الصحراوى الشرق مركز اخميم شرقى محافظة سوهاج

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