حبس عاطل 4 أيام لضبطه بـ60 تذكرة لمخدر الهيروين فى البحيرة

قرر المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمانة سر محمد الشرقاوي، حبس " إ. ب" أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانوني، على خلفية ضبطه بحوزته ٦٠ تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وكان ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود قد تمكنوا من ، ضبط " إ ب " بحوزته ٦٠ تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

ترجع احداث الواقعة بتلقي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضبط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود ، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام " اب" عاطل ، مقيمم بدائرة المركز ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذا من دائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والمراكز المجاورة مسرحا لمذاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود من ضبط المتهم " إ ب " عامل ومقيم ايتاي البارود بحوزته عدد 60 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول .

وبموجه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائة ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بمركز شرطة ايتاى البارود تم حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى.