الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام لضبطه بـ60 تذكرة لمخدر الهيروين فى البحيرة

حبس
حبس

قرر المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمانة سر محمد الشرقاوي، حبس  " إ. ب" أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانوني، على خلفية ضبطه بحوزته ٦٠  تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وكان ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود قد تمكنوا من ، ضبط " إ ب " بحوزته ٦٠ تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 

ترجع احداث الواقعة بتلقي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضبط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود ، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام " اب" عاطل  ، مقيمم بدائرة المركز ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذا من دائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والمراكز المجاورة مسرحا لمذاولة نشاطه الإجرامي.

 

وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود  من ضبط المتهم  " إ ب  " عامل ومقيم ايتاي البارود بحوزته عدد 60 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول  .

 

وبموجه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائة ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بمركز شرطة ايتاى البارود تم حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى.

الاتجار في المواد المخدرة إدارة البحث الجنائي أحمد ماجد أحمد التهامي المحامي العام لنيابات دمنهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل 4 أيام لضبطه بـ60 تذكرة لمخدر الهيروين فى البحيرة

مبعوث أمريكى: أفريقيا تحتاج استثمارات سنوية بقيمة 170 مليار دولار فى قطاعى البنية التحتية والطاقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الخميس 15 ديسمبر 2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

الرئيس السيسى يناقش مع وزير الخارجية الأمريكى ملف «سد النهضة»

الرئيس الفرنسى: علينا الاعتراف بأن تنظيم قطر للمونديال كان رائعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟