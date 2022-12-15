إطلاق «بيبلوجرافيا النقوش العربية والإسلامية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

"بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية"، عنوان الموقع الذي تُطلقه مكتبة الإسكندرية، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، من خلال مركز دراسات الخطوط وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2022.

ويأتي إطلاق موقع "بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية"، ليكون داعمًا لنشر اللغة العربية على شبكة الإنترنت، فضلاً عن التعريف بالإنتاج العلمي في مجال النقوش والكتابات العربية والإسلامية إذ تعتبر اللغة العربية هي الأساس الذي نشأ عليه. ويهدف الموقع إلى نشر التعريف بالإنتاج العلمي للباحثين في مجال النقوش العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الموقع في الاحتفالية المقامة بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود، بحضور كوكبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الآثار والتاريخ والمكتبات واللغات الشرقية.

ويهدف موقع “بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية”، إلى التعريف بالإنتاج العلمي للباحثين في مجال النقوش العربية والإسلامية. كما يؤكد الموقع على دور مكتبة الإسكندرية في تيسير وتسهيل عمل الباحثين من أجل الوصول لمحتوى تلك الدراسات من خلال تقديم وصف بيبليوجرافي لكل دراسة، ونبذة مختصرة عن كل مدخل. كذلك يتيح الموقع الفرصة للباحثين من أجل إضافة إنتاجهم العلمي الجديد من مؤلفات ودراسات تضمنت نقوشًا عربية وإسلامية، وهو ما يخلق مشاركة تضامنية لإقامة أكبر فهرست إلكتروني لدراسات النقوش العربية والإسلامية.

ــ تعليم العربية لأبنائها: معوقات ومعالجات

في سياق متصل، وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، للعام الجاري 2022، تعقد مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز المخطوطات، وبالتعاون مع قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان “تعليم العربية لأبنائها: معوقات ومعالجات”، وذلك في العاشرة صباح اليوم الخميس وتستمر حتي الخامسة مساء نفس اليوم، بمركز المؤتمرات، المسرح الصغير.

ويفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر فيها مجموعة من خبراء اللغة العربية وعلومها في مصر. وتدور الندوة حول ثلاث جلسات؛ تتناول الجلسة الأولى "محتوى مناهج اللغة العربية في الوطن العربي"، وتتناول الجلسة الثانية لغة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين تتناول الجلسة الثالثة لغة الأدب.

في سياق متصل، يواصل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات ورشة “مستلهمات التصميم الزخرفي”، والتي يقدمها ويقوم بالتدريب فيها الباحث مجدي الشحات، مدرس الزخارف الأثرية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، وذلك في الخامسة من مساء اليوم أيضا.

يليها في السادسة مساء، يحتضن بيت السناري أيضا، أمسية شعرية غنائية، يقدمها مشروع فوكس بروجيكت.