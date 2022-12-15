«عابرة الأزمنة» معرض تشكيلى يجسد روائع المماليك المعمارية للفنانة سماح إمام

عابرة الأزمنة، عنوان المعرض الفردي الخاص، للفنانة التشكيلية سماح الإمام، والذي يفتتح في السادسة من مساء الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ويستمر المعرض حتي 25 ديسمبر.

وبحسب الفنانة سماح إمام: "تحمل كل لوحة من لوحات معرض “عابرة الأزمنة”، حكاية مختلفة، بعضها يركز على شخصيات تاريخية ومن بينها مثلا لوحة "جلنار حب الرمان" شجر الدر، السلطان الملك المعز عز الدين أيبك، فارس الدين أقطاى الجمدار.

جانب آخر يكشف عنه معرض "عابرة الأزمنة" للفنانة سماح إمام، يتعلق بالروائع المعمارية التي خلفها المماليك وقد تناولت إمام في لوحاتها العديد من القصور والمساجد والمآذن والأماكن التاريخية ولكن بعد مزج المشاهد المعمارية بالزخارف والموتيفات الإسلامية.

وتضيف “إمام”: كُتب التاريخ هى مرآة بصرية تستطيع من خلالها أن تحدد ملامح لشخوص تقفز من بين السطور إلى مُخيلتك مباشرة فتشكل الكلمات والأحرف صورة حيَّة، هذا ما نستطيع تفسيره بأن لكل شخصية تاريخية من العصور الوسطى ملامحها التي تشكلت فى أذهاننا عبر المخيال، فماذا لو كنت تعيش فى العصر المملوكي؟ مَن مِن الشخصيات المملوكية كُنت تود أن تراها؟

هذا ما تعبَّر عنه لوحات معرض “عابرة الأزمنة”، للفنانة سماح إمام فى تجربة رائعة ومميزة من خلال قراءتها لكتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" للمؤرخ المصري الأهم “تقي الدين المقريزى”، حيث ارتحلت معه عبر كتاباته إلى زمن المماليك وعادت مُحملة بكم هائل من التفاصيل والصور المُتخيلة لتضع كل ذلك على جداريات كبيرة فى معرض فني بعنوان "عابرة الأزمنة".

يشار إلى أن الفنانة “سماح إمام”، شاركت في العديد من المعارض الفنية داخل مصر وخارجها، من بينها عدد من المعارض الجماعية بإيطاليا، كما شاركت ببينالى فلورنس بإيطاليا في عامي 2015 و2017، وكذلك بانسبيرج آرت فيير في العام 2018، وكان لها تجربة متميزة في العمل مع أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357.

ومبادرة “سيرة القاهرة”، هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ على الأماكن الأثرية وتوثيق الأحياء القاهرية والتعريف بها، ونشر الوعي الأثري والتاريخي لمدينة القاهرة من خلال الوسائط المتعددة.