الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تروى تفاصيل تحرش طبيب بها داخل مركز طبى بالجيزة

تحرش طبيب
تحرش طبيب

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طبيب بالتحرش بمريضة داخل مركز طبي خاص بمدينة منشأة القناطر خلال خضوعها للكشف الطبي. 

استمعت النيابة لأقوال المجني عليها التي حررت محضرًا بقسم الشرطة، وقالت "ن.أ" أمام جهات التحقيق، إنها ليلة الواقعة، شعرت بضيق في التنفس، فاصطحبها زوجها إلى المركز الطبي بمنطقة منشأة القناطر ورافقها داخل غرفة الكشف وفور بدء الطبيب دخول الغرفة طلب من زوجها الذهاب لشراء أدوية من الصيدلية، وتكرر الأمر مرتين، عندما كان يعود زوجي يطلب منه الطبيب الخروج مرة أخرى، وفي المرة الأخيرة شعرت وسط حالة الإعياء الذي أشعر به بملامسة الطبيب لأماكن حساسة في جسدي، فصرخت وطلبت زوجي أخبرته بما حدث فاصطحبني لقسم الشرطة لتحرير محضر وسط إنكار من الطبيب بفعلته. 

وكشفت التحقيقات، أن الطبيب يدعى "أحمد.ع" يبلغ من العمر 37 عامًا، طبيب امتياز، ويعمل داخل المركز الطبي منذ فترة، وقال الطبيب أمام جهات التحقيق، إن السيدة جاءت إلى المركز الطبي تعاني من ضيق تنفس، فوقعت الكشف الطبي عليها مرددًا: "ملمستهاش كنت بكشف عليها بس".

كانت البداية بتلقي بلاغًا بقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من سيدة متزوجة، بتحرش طبيب بها أثناء الكشف عليها، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء الكشف على المريضة داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، لامس الطبيب أجزاء حساسة من جسدها. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة العامة الجيزة التحرش منشأة القناطر طبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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