محمد نجاتى: لا أقبل أن تكون زوجتى فى لوكيشن وأنا فى البيت

أكد الفنان محمد نجاتي، أن الفنانة منة شلبي نجمة كبيرة ومهمة وشرفت مصر دوليًا، وقدمت أدوارًا قوية، وصعب جدًا نراها في موقف صعب ونقف بدون مساندة لها.

وقال نجاتي خلال أحد البرامج الفنية: رأينا ناس شمتت أو فرحت في الموقف الذي وضعت فيه ونتمنى ألا نرى شيئًا سيئًا لها لأنها تهم كل الجمهور العربي وليس المصري فقط.

وأضاف نجاتي: أرى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، توصلك للجمهور بشكل مباشر ولكن يقع الفنان في مأزق أنه تحت المجهر طوال الوقت.

وأكمل نجاتي: ظللت طوال حياتي أبتعد عن إنشاء بيزنس خاص بي باعتباري فنانًا على أن أركز على عملي وفني فقط، ولكني اكتشفت أنه أمر خاطئ ولا بد أن وجود مصدر دخل آخر يحميك من الوقوع في فخ اختيار دور غير مناسب أمر مهم جدًا، وبالفعل افتتحت مشاريع عبارة عن كافيهات.

وشدد نجاتي على أنه لا يقبل دخول زوجته أو بنته إلى مجال الفن، نظرًا لصعوبة العمل في المجال، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يذهب إلى المنزل وزوجته موجودة في بلاتوه آخر تقوم بالتصوير، وأنه يشفق على ابنته من هذا المجال.

وحول فيلم الخروج عن النص، قال نجاتي: هذا الفيلم حبيبي، وعملته بيدي، وأسفت بعد أن قيل عني إنني أخرجت وألفت الفيلم، رغم أنني كنت أساعد صناع العمل، فإذا قمت بالمساعدة في إخراج وإنتاج وتأليف العمل بناء على طلب صناع العمل فهذا ليس تدخلًا، وإنما مساعدة مني ولا يمكن أن أبخل بإمكانياتي على زملائي.

واختتم نجاتي: النجوم ليسوا هم نجوم الصف الأول فقط، فالفنان أحمد رمزي لم يلعب بطولة الصف الأول ولكنه نجم، وكثير من نجوم الصف الأول عانوا إلى أن جاءتهم الفرصة وما زال لديّ وقت طويل ومشوار حتى أصل إلى الدور الأول، المهم أن ألعب الدور الثاني وكأنه الدور الأول، ووصولي إلى البطولة المطلقة في علم الله، ممكن غدًا صباحًا أو بعد سنة أو خمس سنوات.