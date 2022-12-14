خطبة موجزة للرئيس الأمريكى فى القمة الإفريقية.. والسبب نصف نهائى كأس قطر 2022

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على إلقاء خطاب قصير خلال قمته مع قادة أفارقة وانضم إلى رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، لمشاهدة مباراة بلاده في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا.

وكان بايدن الشهير بخطاباته المطولة، على دراية تامة بمباراة كأس العالم في قطر أثناء إلقائه كلمة أمام 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعة في قمة واشنطن، بحسب "فرانس برس".

وقال ضاحكًا وسط تصفيق الحضور: "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

وأضاف مازحًا أنه رأى المبعوث الأمريكي لشئون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقًا.

التزم بايدن بتعهده، واختتم كلمته بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، ثم توجه لمتابعتها مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش والعديد من القادة الآخرين الذين حضروا القمة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن، وفق البيت الأبيض.

بايدن يدعو لإقامة شراكة مع إفريقيا

ودعا الرئيس الأمريكي أمام قادة 49 دولة إفريقية في قمة في واشنطن الأربعاء، إلى إقامة "شراكة" كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح "النجاح" للعالم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها "عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح"، وأعلن بالمناسبة عن حزمة استثمارات أمريكية في القارة الإفريقية.

وصول الرئيس السيسي لواشنطن

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس، للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية - الإفريقية".

وانطلقت «القمة الأمريكية الإفريقية» في البيت الأبيض، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام، لبحث مستقبل العلاقات الأمريكية بدول القارة السمراء، وسط توقعات أن تسعى القمة إلى دعم العلاقات الأمريكية بدول إفريقيا واحتواء النفوذ الصيني بالقارة، تحسبًا أن تشهد القارة معارك النفوذ بين القوى الكبرى خلال العقود المقبلة.

فعاليات ثاني أيام القمة

وخصص اليوم الثاني في القمة الأمريكية الإفريقية للتحاور حول العلاقات والقضايا الأمريكية الإفريقية.

وعقد الكثير من الجلسات منذ بداية انطلاق فعاليات القمة العربية الأمريكية، وتناولت هذه الجلسات الكثير من القضايا منها سبل مساعدة أمريكا القارة السمراء للتخلص من آثار التغير المناخي واستخدام الطاقة النظيفة، الربط التكنولوجي الأمريكي، وكذلك سبل دعم الزراعة بين الطرفين.

فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس تشكيل مجلس لرعاية المغتربين الأفارقة المتواجدين بأمريكا، كما أمر وزير الخارجية الأمريكية بإنشاء مكتب دولي لمواجهة الفيروسات الوبائية في جميع دول العالم وليس إفريقيا فقط.