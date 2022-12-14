الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «مفاتيح الخير» بأوقاف الإسكندرية

فعاليات مبادرة مفاتيح
فعاليات مبادرة مفاتيح الخير بالإسكندرية

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء فعاليات مبادرة «مفاتيح الخير» بمسجد القصبجي التابع لإدارة أوقاف وسط، بحضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من أهالي الإسكندرية.

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جاء ذلك  بحضور كل من الشيخ محمد أبو زيد مدير عام الإدارة، الشيخ السيد العسيلي إمام وخطيب المسجد ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف الإسكندرية، والشيخ أحمد الدخاخني وفضيلة الشيخ أحمد عمارة إمام مسجد القائد إبراهيم، والشيخ عاصم سعد إمام مسجد سيدي أحمد المتيم، والشيخ السعيد خيري إمام مسجد سيدي القباري، والشيخ عباس العيسوي.

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وقال الشيخ «سلامة» إن مفاتيح الخير التي ارشدنا إليها الله تبارك وتعالى لتحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل كثيرة جدًا وهي نفحات ربانية ومنح إلهية تأخذ بناصية العبد إلى ربه تبارك وتعالى فيكون صادقا مع ربه ونافعًا لأخوانه ودينه ووطنه.

كما أشاد بجهود وزير الأوقاف في نشر الدعوة والعلم موجهًا له الشكر والتقدير على هذه الجهود العظيمة التي أعادت للمساجد دورها الرائد على كافة الأصعدة وإعادة الثقة بين المجتمع ورجال الأوقاف حتى بات المجتمع يجد ضالته المنشودة في الأوقاف ورجالها.

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وأكد أن قيادات الإسكندرية ودعاتها وعلمائها مستمرون دون كلل أو ملل في تنفيذ المبادرات الدعوية والقيام بالأنشطة العلمية التي تطلقها الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.

مفاتيح الخير مبادرة حضور جماهيري مكثف نشر الدعوة والعلم أوقاف الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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