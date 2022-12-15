حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 15 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 15 ديسمبر، لمواليد جميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: هذا اليوم يحمل إليك الانفراج الكبير وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العمل، وتتنشط أكثر من أي وقت مضى.

عاطفياً: عامل الثقة قوي بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الأجواء هادئة جداً وتختفي الشكوك التي يمكن أن تعكر صفو العلاقة.

صحياً: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتاً مريحة مبتعداً عما يثير عصبيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية.

عاطفياً: قد تكون لدى الحبيب أعذار حقيقية وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالإهمال أو التقصير معك.

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً عالية عليك بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيقها.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته.

عاطفياً: جوّ عاطفي رومانسي خال من كل المتاعب ولا تخشى على العلاقة المبتدئة لأن الانسجام مع الحبيب في أعلى معدّل.

صحياً: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، الدعم لابد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك وتنقلها بدورك إلى الزملاء فتسعدهم كثيراً.

عاطفياً: رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة.

صحياً: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: معلومات دقيقة تصلك اليوم من شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثر، والتنبه للأخطار التي قد تفاجئك.

عاطفياً: تواجه حقيقة ما وقد تضطر إلى عقد لقاء حاسم مع الشريك أو لمعالجة أمر طارئ ويتعكر المزاج بعض الشيء.

صحياً: تحاصرك الهموم والمسؤوليات، ما يحتم عليك الهدوء وتجنب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.

عاطفياً: يزورك أحد الأصدقاء حاملاً دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية، فتلبيانها لأنكما بحاجة إلى الراحة.

صحياً: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته.

عاطفياً: جوّ عاطفي رومانسي خال من كل المتاعب ولا أخشى على العلاقة المبتدئة لأن الانسجام مع الحبيب في أعلى معدّل.

صحياً: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك.

عاطفياً: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعياً في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقاً.

صحياً: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

عاطفياً: الجوّ عاطفي ورومانسي أكثر من أي وقت مضى، تمضي مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة.

صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان.

عاطفياً: كن ناضجاً واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.

صحياً: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة.

عاطفياً: إذا كنت مهتماً باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة.

صحياً: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يخف الوهج السابق ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة، وتكثف الاجتماعات مع فريق عملك بغية وضع النقاط على الحروف.

عاطفياً: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها ويحسدكم الآخرون عليها.

صحياً: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية.