سحب ملفات تعيينات خريجي «شريعة وقانون الأزهر» بمجلس الدولة.. غدا

حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، غدا الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري ، موعدا لسحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دفعة ٢٠٢٢، من الذكور لسحب ملفات التعيين.

وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بألا يقل التقدير عن جيد وألا يزيد المتقدم عن ٣١ عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وبدأ سحب الملفات بخريجي جامعة القاهرة ٣ ديسمبر وعين شمس يوم الأحد ٤، وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا ٥ ديسمبر، و٦ ديسمبر جامعة المنصورة وحلوان، 7 ديسمبر لخريجي كليات الشرطة، و8 ديسمبر لخريجي لجامعتي أسيوط والمنيا، و10 ديسمبر خريجي جامعة الزقازيق وبنها، وجامعتي جنوب الوادي والفيوم ١١ ديسمبر الجاري.