الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إعلام الداخلة» يطلق مبادرة تحت شعار «مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك»

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

أطلق مركز إعلام الداخلة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع إدارة شئون البيئة بمركز ومدينة الداخلة بحضور محسن محمد جمال مدير عام الادارة العامة لإعلام وسط الصعيد، مبادرة توعوية للحفاظ على البيئة تحت عنوان "الداخلة مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك".

وقال محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، أن المركز أطلق المبارة تحت مظلة محور التوعية البيئية الخاص بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها"، والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، مؤكدا أن المبادرة استلهمت كذلك روح النجاح التي حققتها قمة المناخ كوب ٢٧التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، وشهد العالم أجمع بنجاحها.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تخلي المواطنين عن استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام في التسوق وإحلالها بالأكياس المصنوعة من القماش والكرافت الأكثر أمانا، لما تسببه أكياس البلاستيك من أضرار بالغة على صحة الإنسان والبيئة.

وأضاف مدير مركز إعلام الداخلة أن المبادرة تضمنت تنظيم ندوة تثقيفية حول أضرار استخدام أكياس البلاستيك والبدائل المتاحة، لافتا في هذا الصدد إلي أن المبادرة تضمنت أيضًا تنظيم معرض تناول كيفية استثمار المواد البيئية في الوادي الجديد، واستغلالها لتكون بديلا لأكياس البلاستيك، واشتمل المعرض على العديد من الإبداعات التي قدمها طلاب المدارس لتكون بديلا لمادة البلاستيك. 

 كما أطلق المركز مسابقة للمدارس التابعة لقطاع الداخلة التعليمي تحت شعار "مدرستي خضراء" بالتعاون مع إدارة شئون البيئة، وتم خلال المبادرة تكريم المدرسة الفائزة، كما تم تكريم القيادات التنفيذية بمركز الداخلة التي تعاونت مع مركز الإعلام في تنفيذ أنشطته التوعوية المتنوعة.

وأشار إلى أن المبادرة لقيت تجاوبا واسعا من مختلف الفئات، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الوعي بقضايا المجتمع.

مركز إعلام الداخلة مبادرة توعوية للحفاظ على البيئة الداخلة مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك محور التوعية البيئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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