«حياة كريمة» تنظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لتطوير الريف المصري

وسط عدد حضور تخطي 3 ألاف مواطن ، نظمت مؤسسة حياة كريمة حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات .

حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة السيد العقيد أ.ح/ أحمد المهدي مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، أ/سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، محمد الفضالي منسق قطاع وسط الشرقية ومركز أولاد صقر بحياة كريمة، عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، د. أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للشباب، وقيادات المركز الطبيعية وممثلي أسر الشهداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى .

تم تنظيم الحوار المجتمعي و العرض من قبل متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر في الستة قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، و تم الإستماع لمقترحات الأهالي من خلال تلقي طلباتهم وتبادل الآراء والرؤي حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.

مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى .

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج .

ومن أهداف المبادرة، التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم .