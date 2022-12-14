الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الدولة لن تسكت».. تصريحات شديدة اللهجة من الحكومة بشأن التلاعب في الأسعار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحرص على عدم استغلال الأزمة الاقتصادية في تغير أسعار السلع بمعدلات كبيرة.

وأكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، على مراقبة عملية الأسعار خلال الفترة المقبلة، ووقف عمليات الغش والاحتكار، وغيرها من التصريحات الهامة، نرصدها على النحو التالي:

  • الدولة تحرص على ضمان توافر السلع بأسعار عادلة.
  • مجلس الوزراء يناقش ملف ارتفاع الأسعار بصورة موسعة.
  • نحافظ على توازن السوق وتوافر الأسعار بسعر عادل.
  • الحكومة ناقشت ملف عدم توازن أسعار السلع في الأسواق، من قبل المحلات الصغيرة والكبيرة دون وضع أسعار للسلع.
  • القوانين واللوائح تؤكد ضرورة وضع أسعار السلع والجودة.
  • لابد الأسعار تشمل أياً كان منافذ البيع الكبير والصغير.
  • لا بد أن يكون هناك سلع معلن على السلع.
  • الحكومة لن تسكت على أي نوع من أنواع المغالاة.
  • نرفض استغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد عن المنطق على أي سلعة من السلع.
  • وضع السعر على السلع سيكون بعد أسبوعين من الآن.
  • لابد أن يعرف المواطن السعر الموجود في ظل الرقم المعلن.
  • سيتم تحديث الرقم بصورة دورية حتى نحافظ على السعر العادل.
  • التاجر والصانع يكسب بس بالمعقول.
  • إحنا كدولة متحملين تكلفة كبيرة جدًا ووزارة التموين من خلال بطاقات التموين توفر السلع بسعر عادل.
  • هناك سلعاً استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية وسيتم التنسيق بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع مدى سعري لهذه السلع.
  • الحكومة وضعت مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من لم يضع الأسعار.
  • المدى السعري لهذه السلع يكون طبقاً للجودة أو النوع.
  • هذه الأرقام تعدل وتراجع بصورة شهرية للتوافق مع أسعار المدخلات.
  • كل هذه النقاط مهمة جداً في هذه المرحلة الحرجة للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطن بالسعر العادل.
مدبولي مجلس الوزراء أسعار السلع السلع الأسعار الأزمة الاقتصادية

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