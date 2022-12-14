«الدولة لن تسكت».. تصريحات شديدة اللهجة من الحكومة بشأن التلاعب في الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحرص على عدم استغلال الأزمة الاقتصادية في تغير أسعار السلع بمعدلات كبيرة.

وأكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، على مراقبة عملية الأسعار خلال الفترة المقبلة، ووقف عمليات الغش والاحتكار، وغيرها من التصريحات الهامة، نرصدها على النحو التالي: