قداسة البابا تواضروس يستقبل قيادات دار الكتاب المقدس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، وفد من دار الكتاب المقدس بمصر برئاسة المهندس أمير إلهامي مدير الدار وبعض أعضاء المجلس وقيادات الدار، حيث عرضوا على قداسته آخر مستجدات العمل في الدار، وأحدث إصداراتها من الكتب.

ويحرص مسؤولو دار الكتاب المقدس على إحاطة قداسة البابا علمًا بصفة مستمرة بمجريات العمل في الدار والخطط المستقبلية له، في إطار خدمة نشر الكتاب المقدس ومحتواه لأبناء الكنيسة.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا صليب

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المبنى الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، الذي عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بتدبير الخدمة في إيبارشية المنصورة.

قداسة البابا يلتقي كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء امس نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم.

وألقى نيافة الأنبا أكسيوس، كلمة في بداية اللقاء هنأ في بدايتها قداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته، وعلى افتتاح المبنى الإداري الجديد، وقدم الشكر لقداسة البابا لاهتمامه الدائم بمتابعة العمل الرعوي في كنائس القطاع، كما قدم تقريرًا عن الخدمة بكنائس القطاع.



ثم ألقى قداسة البابا كلمة رحب خلالها بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وزوجاتهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو ثاني لقاء لقداسته مع مجمع كهنة، يستضيفه المبنى الإداري الجديد، حيث التقى أمس مع مجمع كهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.



ثم أشار إلى أن الاهتمام بالتنظيم في الخدمة يتطلب تجهيزات ملائمة، ودلل بهذا على المبنى الإداري الجديد الذي يحوي تجهيزات متعددة ومتقدمة لاستيعاب متطلبات العمل الخدمي الذي يقدمها المقر البابوي.