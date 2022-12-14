مدير الأورمان: توزيع مليون ونصف المليون كيلو لحومًا مستوردة على الأسر الأكثر احتياجًا

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان تستهدف توزيع مليون ونصف كيلو من اللحوم المستوردة ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع أنحاء الجمهورية.

مساعدات المجتمع المدني

وأكد اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سيتم توزيع هذه الكمية من اللحوم بداية من شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره، حيث هناك سعي حقيقي من قبل الجمعيات الخيرية من أجل مساعدة الأسر المصرية التي تحتاج إلى التمكين.

تمكين المواطن

وأضاف في حديثه، أن جمعية الأورمان وباقي الجمعيات التي تندرج تحت اسم المجتمع المدني تسير على قدم وساق من أجل تمكين المواطنين اقتصادياً، معبراً:" بندي المواطن 10 آلاف جنيه في البداية من أجل بدء المشروع".