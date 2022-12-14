الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تشارك في الجلسة التعريفية حول معايير العمل الدولية

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

شاركت نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب في المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، حول معايير العمل الدولية و المساواة بين الجنسين، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

تضمنت الجلسة تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصري كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، ومقدمة حول الوضع الحالي لمعايير العمل الدولية في مصر.

أكدت نيفين أن الموتمر تناول كل المشاكل التى تواجهه العمالة المصرية داخل وخارج الدولة المصرية والاتفاقيات التي تحافظ على حقوق العمال والنقابات.

وأشارت النائبة أنه تم مناقشة وطرح تعليقات الهيئات الإشرافية لمنطقة العمل الدولية ومصر، مؤكدة أنه تم مناقشة الاتفاقية رقم ١٥٦ بشأن العمال ذو المسئوليات العائلية، ومناقشة الاتفاقية رقم ١٩٠ بشأن العنف والتحرش، والاتفاقية رقم ١٩٣ بشان حماية الأمومة.

وأشادت الكاتب، بإلتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وتطبيقها لجميع الاتفاقيات، وأن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بحقوق العمال وتطبيق قانون العمل، والتي تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن العدل والحرية والأمن والكرامة.

وتقدمت الكاتب بخالص الشكر والتقدير  للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لترشيحه لنا وللسيد المستشار الجليل أحمد مناع الامين العام لمجلس النواب لدعمه المتواصل لنا ولكل السادة نواب مصر الشرفاء الذين يساعدون دولتهم فى بناء جمهورية جديدة تحمل الأمل لكل المصريين.

النائبة نيفين الكاتب لجنة الصناعة والتجارة مجلس النواب المؤتمر الدولي الدولة المصرية المعلومات

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