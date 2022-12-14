جامعة الأزهر تشارك فى المؤتمر الثالث لدمج أصحاب الهمم بالتعليم العالى

شاركت جامعة الأزهر في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي، الذي عقد تحت عنوان (السعي نحو تعليم جامعي متاح في مصر).

السعي نحو تعليم جامعي

وصرح الدكتور ياسر حلمي وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر مدير مكتب التميز الدولي، ورئيس الفريق المشارك في المؤتمر، بأن مشاركة الجامعة تعكس حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، على الاهتمام والرعاية بأصحاب الهمم باعتبارهم قوة بشرية تعد إضافة قوية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الحبيبة.

وأوضح مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر أنه فور توجية الدعوة لجامعة الأزهر؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثالث وجه رئيس جامعة الأزهر بتوجيه تشكيل فريق عمل يعمل برؤى مستقبلية تساعد علي الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم كما تعمل العديد من المؤسسات العالمية المتقدمة، وفي إطار جهود امديست هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعت جامعة الأزهر للتعاون الفعال والمشاركة العملية لتعزيز الدمج للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي في مصر، من خلال المؤتمر الثالث لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في التعليم العالي.



وقال الدكتور الجندي شاكر رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة ومسئول ملف التنمية المستدامة بمركز التميز الدولي إن جامعة الأزهر تمتلك طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أن يكونوا عوامل قوة في سبيل النهوض والارتقاء بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، وقدم شاكر الشكر للمهندسات خريجات جامعة الازهر لمشاركتهم المشرفة في معرض المؤتمر بمشاريع متميزة وقد ضم الفريق المشارك في المؤتمر الدولي الثالث كلا من المهندسات، تسنيم ابراهيم، رضوى رضا، مروة العمري، نادين الفيومي، اية السيد.