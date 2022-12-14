الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«يوم مع التربية النفسية» و«تكريم المتفوقين» فى فعاليات بتعليم الإسكندرية

فعاليات تعليم الإسكندرية
فعاليات تعليم الإسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعالية إدارة العامرية التعليمية بعنوان «يوم مع التربية النفسية»، وذلك بحضور النائب رزق راغب ضيف الله الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، ونادية فتحي وكيل المديرية ومحمد السُّني رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الإسكندرية وهشام عثمان مدير عام الإدارة وخلود أبوالعلا وكيل الإدارة ومجلس أمناء إدارة العامرية ولفيف من القيادات التربوية.

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بدأت مراسم فعاليات اليوم بالسلام الوطني والقرآن الكريم وفقرة الأجواء، ثم فقرة مسرح عرائس عن العام الجديد، ونبذ العنف ونبذ الشائعات، كما تم تنظيم ملتقى حواري بين الطلبة والطالبات مع مدير المديرية ووكيل المديرية ونائب مجلس النواب في جوانب تخص العملية التعليمية واكتشاف ورعاية الموهوبين والاهتمام بذوي الهمم، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، والتي ينظمها تعليم الإسكندرية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، والتركيز على توعية أبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة.

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تكريم  الطلاب المتفوقين 

من ناحية أخرى شَهِد مدير المديرية فعاليات تكريم أوائل خريجي مدرسة فتح الله كيرة الثانوية التجارية للبنين الذين التحقوا بالجامعات والمعاهد، وبدأت الفعالية بالسلام الوطني والقرآن الكريم والإذاعة المدرسية وكلمة معزوز السعيد مدير المدرسة، وعروض رياضية وأغنيات وطنية (ارفع راسك فوق أنت مصري، يا أحلى اسم في الوجود) ومسرحية صامتة بعنوان (لا للتنمر)، ثم تم تسليم الميداليات للمتفوقين وتكريم الحضور وانطلاق فعاليات يوم رياضي.

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وأشاد «أبوزيد» بدعم النواب للعملية التعليمية بالإسكندرية، كما أكّد في كلمته للطلاب أنَّ سوق العمل المحلي والعالمي يبحث عن خريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا، بما يتوافق مع سوق العمل.

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الإسكندرية يوم مع التربية النفسية ملتقى حواري تعليم الإسكندرية فعاليات

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