الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية الهيكل الإداري لـ «الإخوان» لجلسة 11 يناير

محاكمة
محاكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 22 متهمًا؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايت أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، لجلسة 11 يناير للاطلاع.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتولى المتهمون قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وتستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ارهاب بدر متهما محاكمة الهيكل الإدارى للإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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