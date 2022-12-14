«حياة كريمة» تعقد ندوة بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي» بالفيوم

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة الفيوم، ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، والدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، ومنار مصطفى منسقة حياة كريمة بالفيوم، وعصام محمد منسق حياة كريمة، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة بالكلية، وطارق عبد التواب مدير رعاية الشباب.

وأشاد طارق عبدالوهاب عميد كلية الآداب بالجهود التي تبذلها الدولة في المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بصفة خاصة والتى غيرت من شكل المجتمع الريفي فى المحافظة.

وأكد أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود على الفرد والأسرة والمجتمع، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات وحث الطلاب والطالبات على ضرورة بذل الجهود والعمل الاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وتحدث الدكتور عماد عادل المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم على إيجابيات العمل التطوعي من تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز مهارة تشبيك المجتمع، وأن يشعر أفراد المجتمع ببعضهم البعض هذا بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والتخلص من الاكتئاب والعادات السلبية والمشاركة التطوعية تساعدك علي التعرف علي الناس الإيجابية التي ستساعدك في تطوير نفسك وحث الطلاب للمشاركة في التطوع في أعمال حياة كريمة.

كما أشار في كلمته إلى المبادرة الرئاسية والتعريف بمظلة الحماية الاجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروعات في محافظة الفيوم بلغت ١٣٠٠ مشروع بالمرحلة الأولي لعدد ٦٣ قرية بمركزي اطسا ويوسف الصديق بتكلفة ١٥ مليار جنية والتي تم قاربت على الانتهاء لبدء مشروعات المرحلة الثانية بمركز الفيوم وطامية.

واستعرضت منار مصطفى منسقة حياة كريمة إنجازات مؤسسة حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة قري مصر لتحقيق العدالة بين المواطنين لخلق حالة استقرار بإدخال المؤسسات الخدمية داخل القرى والعمل على محور التنمية من بنية تحتية وبناء الإنسان بإنشاء وحدات صحية ووحدات تعليمية وثقافية ووحدات مرور وشرطية وتكنولوجية .

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد ندوة بعنوان " تعزيز جهود العمل

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد ندوة بعنوان " تعزيز جهود العمل

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد ندوة بعنوان " تعزيز جهود العمل

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