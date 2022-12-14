إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

أعلن أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن المسئولية عن ضربة جوية استهدفت مؤخرًا قافلة دخلت سوريا من العراق، قائلًا إن الهدف كان شاحنة تحمل أسلحة.

ولم يذكر كوخافي تاريخ الواقعة، موضحًا أنها حدثت قبل عدة أسابيع، متابعًا: "لولا المخابرات الإسرائيلية لربما لم نعلم أن من بين 25 شاحنة كانت هناك شاحنة تحمل أسلحة، وهي الشاحنة رقم ثمانية".

وأضاف: "كان علينا إرسال الطيارين، وكان عليهم معرفة كيفية مراوغة صواريخ أرض جو"، في إشارة إلى المقاتلات التي استخدمت في المهمة.

وكان مسئولون عراقيون قالوا إن طائرة مسيرة نفذت ضربة ضد هدف محدد على الحدود مع سوريا.

وتشن إسرائيل ضربات جوية منذ نحو 10 أعوام، مستهدفة عمليات نقل أسلحة، ونشر أفراد في سوريا، حيث تشتبه بأنها تتم برعاية إيرانية.