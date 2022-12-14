الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر مكافحة ومنع الفساد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، المؤتمر الذي نظّمه فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، برئاسة العميد مصطفى ناجي، رئيس فرع الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والشعبية ووفد ضيوف المحافظة من أساتذة وطلاب جامعة المنوفية.

وأكد المحافظ خلال كلمته، سعي الدولة والقيادة السياسية لمكافحة ومنع كل أشكال ومستويات الفساد، باعتباره السبيل لتحقيق التنمية، مشيدًا بجهود الهيئة في مكافحة جرائم الفساد، كما استعرض جهود المحافظة التنموية بالمحافظة وأدار حوارًا مفتوحًا مع طلاب جامعتي المنوفية والوادي الجديد.

من جهته، قدَّم العميد مصطفى ناجي، رئيس فرع الهيئة، عرضًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، مُوضحًا مفهوم الفساد وأنواعه، وآثاره السلبية، ومشيرًا لنطاق اختصاص الهيئة، وصلاحيات أعضائها، واختتم بعرض أبرز حملات التوعية التي تم إطلاقها، وسبل التواصل مع الهيئة في حال وجود أي مخالفة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

محافظ الوادي الجديد المؤتمر فرع هيئة الرقابة الإدارية اليوم العالمي لمكافحة الفساد سعي الدولة والقيادة السياسية مستويات الفساد مكافحة جرائم الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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