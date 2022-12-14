«الأوقاف» تعلن توزيع 5000 عمامة أزهرية للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية علي الأئمة المستحقين لها، وعددهم ( 5000 ) إمام، وذلك بمحافظات: ( القاهرة – الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – دمياط – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – شمال سيناء – مرسى مطروح – الوادي الجديد – بور سعيد)، فعلى السادة الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.

وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الخميس 15 / 12 / 2022م وحتى الخميس 22 / 12 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.